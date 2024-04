Welche Springreiter-Vereinsmannschaft gewinnt den Landgestütscup 2023? Diese Frage wird am Samstag beim Springturnier des Reit- und Fahrvereins Zweibrücken beantwortet. Denn bei dem zweitägigen Turnier im Landgestüt wird das Finale ausgetragen.

Das Spektakuläre wird sich beim Landgestütscup in diesem Jahr wohl auf das Sportliche beschränken. Das war vor zwei Jahren anders, da sorgten Wetterkapriolen am ersten Aprilwochenende mit Schneegestöber für einen außergewöhnlichen Start in die grüne Saison. „Für Samstag ist ja super Wetter angesagt“, bemerkt Malte Lehmann, seit kurzem zweiter Vorsitzender des Vereins. Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke sind angekündigt.

480 Starts wird es in den elf Prüfungen geben. Höhepunkt ist das Finale um den Landgestütscup des Jahres 2023, das am Samstagnachmittag ausgetragen wird und bei dem fünf bis sechs Teams um den Gesamtsieg kämpfen. „Wir werden mit einer Mannschaft vertreten sein“, kündigt Lehmann an. Die Premiere 2022 gewannen die Zweibrücker, dafür gab’s Karten für den Nationenpreis beim CHIO Aachen. „Ich bin gespannt, wer die Karten in diesem Jahr gewinnt“, sagt Lehmann.

Abschluss mit einem M-Springen

Am Sonntag findet dann das erste Springen der Cupserie des Jahres 2024 statt. Auch hier geht es über 95 Zentimeter hohe Hindernisse. Die Gastgeber wollen zwei Teams ins Rennen schicken. Weitere Stationen sind dann in Pirmasens, auf der Etzenbacher Mühle, in Thaleischweiler-Fröschen sowie in Neunkirchen-City.

Den Turnierabschluss in Zweibrücken bildet am Sonntag ein M*-Springen über bis zu 1,20 Meter hohe Sprünge.

Zeitplan

Samstag: 8 Uhr A*-Springpferdeprüfung (90 Zentimeter hohe Hindernisse), 9.45 Uhr A**-Springpferdeprüfung (100 cm), 11.30 Uhr A*-Springen (90), 13.30 Uhr A**-Springen (100), 15.30 Uhr A*-Mannschaftsspringen, Finale Landgestütscup 2023 (95), 16.30 Uhr L-Springen (110).