Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Mir laafe wie immer: an de Feschdhall un am Pörringer vorbei, dann an Berufsschul bis an die Realschul, gehn am Scheeneberjer de Berch enuff. Owwe kerze ma an Schdoffels Gaade ab, am Wasserreservela