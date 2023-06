Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stellen Sie sich vor, ein Mann mit einer Pistole zielt auf ihr Gesicht und drückt ab. Ein lauter Knall, aber die Glastür bleibt heil. Genau das hat am Samstagabend ein 59-jähriger Anwohner in der Bleicherstraße erlebt. Der Täter bedrohte weitere Personen. Wer ihm am Samstag begegnet war, wird die Geschichte so schnell nicht vergessen.

Der Zweibrücker Polizeichef Matthias Mahl teilte am Montag auf Anfrage detailliert mit, was da alles am Samstagabend geschehen war und warum ein Polizist voraussichtlich mehrere Wochen dienstunfähig