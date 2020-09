Erstmals seit Ausbruch der Corona-Krise lud Stefan Lang (auf dem Foto rechts) am Mittwoch wieder Schüler zur Chorprobe in die Aula des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums (HFG) ein. Genau abgemessen stellte er Stühle mit Sicherheitsabstand von jeweils 1,50 Metern in allen Richtungen für die Sänger auf. Zum großen HFG-Chor gehören in der Regel 60 bis 70 Schüler aus den Klassenstufen 7 bis 13. Die Probe war für Lang und seine Schüler In zweierlei Hinsicht ein Experiment. Erstens wusste er nicht, wie viele Schüler seiner Einladung folgen würden. Zweitens war nicht klar, wie der Gesang in der großen Aula klingen würde. Am Ende waren 23 Sänger da, um gemeinsam „With or without you“ von U2 und danach „Africa“ von Toto zu singen. Zaghaft klang der Chor zuerst. Nicht nur, weil man sich lange nicht mehr gemeinsam hatte singen hören. Es war in der Tat nicht so ganz leicht, in dieser Entfernung zueinander in die große Aula zu singen. Doch ein erster zaghafter Schritt in die Normalität ist gemacht.