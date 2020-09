Ein Schüler der Zweibrücker Berufsschule wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das bestätigte die Kreisverwaltung am Montagmorgen. Die Stadt Zweibrücken will im Laufe des Tages über die Details informieren. Nach Informationen der RHEINPFALZ soll es sich um einen Schüler der 11. Klasse handeln, der sich aktuell in einem Betriebspraktikum befindet.