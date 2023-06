Bei den Fanalokas im Neunkircher Zoo hat sich Nachwuchs eingestellt. Am 26. Mai hat eine Tierpflegerin im Gehege dieser Raubtierart ein Jungtier entdeckt. Dessen Geschlecht ist noch unbekannt. Mutter Hanitra kümmert sich liebevoll um das Kleine. Für sie und ihren Partner Ravo, beide leben seit 2019 im Neunkircher Zoo, ist es das fünfte Jungtier. Fanalokas stammen aus Madagaskar, gehören zu den Raubtieren und sind als gefährdet eingestuft. Ihr Bestand in freier Wildbahn nimmt ab, was am Verlust ihres Lebensraums sowie an Bejagung und Konkurrenz durch Hunde und verwilderte Hauskatzen liegt. Ravo und Hanitra bilden aktuell das einzige Fanaloka-Zuchtpaar in Europa.