Im Kindergarten von Rieschweiler wird’s eng. Wie Leiterin Iris Rieger-Faul sagt: Spätestens im nächsten Sommer müsse eine Überbelegung beantragt werden, damit weitere Kinder aufgenommen werden können. Derzeit dürfen maximal 90 Kinder kommen, „dann werden es aber mindestens fünf Kinder mehr sein“. Zudem fehlt ein Raum, damit alle Kinder einen Ruheplatz oder eine Schlafgelegenheit finden. Wenn das neue Kindergartengesetz im Juli in Kraft tritt, muss Personal eingestellt werden. „In unserem Fall sind das noch zwei bis drei Vollzeitstellen“, sagt die Erzieherin. Es sei zwar möglich, einen Teil durch eine Erhöhung der Stundenzahl mit den vorhandenen Erzieherinnen abzudecken, aber um Neuanstellungen komme man nicht herum. Demnächst fängt eine Auszubildende an, allerdings in Teilzeit.