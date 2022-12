Von Martin Seebald

Gestapelte Stühle, zusammengeschobene Liegen, Wegweiser, die ins Leere zeigen – als das Impfzentrum Pirmasens am Donnerstag zum letzten Mal seine Pforten öffnete, herrschte Aufbruchstimmung in der Messehalle 6C. Vorbei die Zeiten, in denen bis zu 1000 Menschen pro Tag ihren schützenden Piks verabreicht bekamen. Als vor dem Eingang Ost zum Messegelände dutzende Impfwillige bei Wind und Wetter geduldig ausharrten und beide Impfstraßen ausgelastet waren. Nun war von 12 bis 18 Uhr letztmals Gelegenheit zur Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung, aber nur wenige machten davon Gebrauch.

Das sah noch vor einem Jahr ganz anders aus: Im Januar 2021 als eines von 31 Landesimpfzentren gestartet, wurde die Einrichtung zehn Monate später vom städtischen Krankenhaus als zentrale Impfstelle weitergeführt, rechtzeitig zur hohen Nachfrage nach Booster-Impfungen. Man zählte rund 20.000 Vorgänge in 164 Betriebstagen. Insgesamt ließen sich seit Beginn 96.000 Menschen in den Räumen der Messe GmbH impfen.

„Gegen Ende wurden es immer weniger“, sagt die stellvertretende Impfkoordinatorin Christiane Mattill. Als nach und nach die Corona-Maßnahmen zurückgenommen wurden, seien auch die Impfzahlen stark gesunken. Entsprechend habe man auch den Personaleinsatz angepasst: während zu Beginn 25 medizinische- und Verwaltungskräfte sowie Security-Mitarbeiter das Zentrum am Laufen hielten, reichte in den vergangenen Tagen eine vierköpfige Rumpfbesatzung aus, um die Besucher aufzunehmen, den Impfstoff aufzuziehen, zu verabreichen und das ärztliche Aufklärungsgespräch zu führen.