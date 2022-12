Vor drei Jahren angetreten, kann sich die Firma Deffland und Merck nicht über fehlende Arbeit beklagen. Und das Unternehmen plant Investitionen.

Die 1200 Angestellten beim Zweibrücker Kranbauer Tadano bekommen einen neuen Chef. Am 1. Januar übernimmt Kenichi Sawada die Leitung als Nachfolger von Jens Ennen.

Im August wollte Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Südwestpfalz besuchen. Sie musste aber kurzfristig absagen, weil sie an Corona erkrankt war. Jetzt gibt es einen Nachholtermin.

Zweibrücken kauft 22 Sirenen, die die Bevölkerung vor Katastrophen warnen sollen – auch wenn sie deutlich teurer sind als gedacht und es deutlich weniger Zuschuss gibt.

Zwei Fälle in Pirmasens zeigen, wie Kinderrechte gestärkt werden, selbst wenn Eltern widersprechen. Wann dürfen Minderjährige entscheiden, wo sind die Grenzen?

Von einer Auszeit träumt jeder, ein Zweibrücker Lehrer hat sie sich genommen und ist um die Welt gereist. Jetzt hält er Vorträge.

Wie stellt man eigentlich selbst Lipgloss und Badekugel her? Die Teilnehmer an einem Workshop im Pirmasenser Jugendhaus One wissen das jetzt.

Ein 17-Jähriger hat an seiner ehemaligen Schule in Pirmasens mit einem Anruf für Aufruhr und einen Polizeieinsatz gesorgt.

Die verwaltung hat nach Schnellfall noch einmal an die Pflichten von Grundstücksbesitzern erinnert.

Zwei Ratsmitglieder haben in Obersimten ihren Rücktritt erklärt, weil sie Differenzen mit dem Ortschef haben. Darunter ist auch dessen Stellvertreterin.

Ludwig Heim aus Münchweiler stieß 2010 ein Hilfsprojekt in Uganda an, das sich außergewöhnlich gut entwickelt. Warum, das erzählt er im Interview.