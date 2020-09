Stand Freitag gibt es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz zwei weitere Covid-19-Fälle, einer in Zweibrücken, einer in der Verbandsgemeinde Hauenstein. Bei beiden handelt es sich um Reiserückkehrer, einmal aus Italien, einmal von den Kanaren.

Aktuell sind acht Fälle aktiv: jeweils zwei in Pirmasens und in Zweibrücken, jeweils einer in den Verbandsgemeinden Waldfischbach-Burgalben und Hauenstein sowie zwei weitere in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Insgesamt wurden bis heute 234 Personen positiv getestet. Von den Erkrankten sind 222 genesen. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamts vier Menschen mit Corona-Infektion gestorben. Die 234 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (41), Zweibrücken (51/1 neu), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (44), die Verbandsgemeinde Hauenstein (11/1neu), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (9), die Verbandsgemeinde Rodalben (7), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (35), die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (15) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (20). Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen mit Symptomen, sich telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331/809750 (Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr) oder bei der landesweiten Hotline 0800/9900400 zu melden. Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet sind verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden und zwei Wochen in Quarantäne zu gehen. Alle anderen Reiserückkehrer können sich freiwillig testen lassen.

Unser aktueller Bericht zur Situation in der Pfalz