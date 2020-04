In der Südwestpfalz wurde eine weitere Person aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land positiv auf das Coronavirus Sars-Cov2 getestet. Das teilte Kreissprecher Thorsten Höh mit. Stand Samstag, 11.22 Uhr, wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz 167 Personen positiv auf das Virus getestet. Bis Samstag galten davon 126 als genesen, 38 Personen waren noch infiziert. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes drei Personen mit Corona-Infektion gestorben. Die 167 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (29), Zweibrücken (37), die Verbandsgemeinde Dahn (21), Verbandsgemeinde Hauenstein (9), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (7), die Verbandsgemeinde Rodalben (6), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (33), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (11) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (14/1 neu). Nach der Begleitung durch das Gesundheitsamt konnten bisher 420 Patienten ihre Quarantäne als genesen abschließen. Im Corona-Testzentrum Höhfröschen wird kommende Woche am Montag und am Mittwoch getestet.