Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am Wochenende in Braunschweig sind neben der klar favorisierten Speerwerferin Christin Hussong zwei weitere Athleten des LAZ Zweibrücken am Start. Während es für Stabhochspringer Raphael Holzdeppe um Gold geht, hat Sprinterin Sina Mayer gleich für zwei Strecken gemeldet – und sie hat auch durchaus ambitionierte Ziele.

Am Freitag machte sich Sina Mayer auf die Reise nach Braunschweig. Für die 26-Jährige ist das Corona-Prozedere – „wir müssen im Stadion einen negativen PCR-Test vorzeigen,