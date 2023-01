Die Stimme kommt aus dem Nichts. Sie warnt die beiden Männer, die in ihren Wald streunen. Aber noch ahnen der Prinz und sein Ritter nicht, was die Waldnymphe so alles auf dem Kasten hat: Das Allgäuer Märchentheater transportiert das Märchen um den „Froschkönig“ ins Hier und Heute. Am Ende werden die Kinder noch zu Modeexperten.

Die Aula des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums verwandelt sich am Samstagnachmittag in eine verträumte Welt. Ein idyllischer Wald bietet sich den neugierigen Augen der jungen Besucher. 120 Kinder schauen zu, wie ein Mädchen im grün glitzernden Kleid auftaucht.

Nörgelnde Nymphe

„Seifenblasen und eine Frau!“, bemerkt ein findiges Kind sogleich. Man merkt: Die Kinder haben so richtig Lust, mit zu rätseln. Sie geben munter ihren Senf dazu und sparen nicht mit skeptischen Nachfragen. „Ist der echt, der Wald?“, will zum Beispiel ein Mädchen wissen.

Zumindest herbeizaubern könnte ihn die Waldnymphe (Sarah Sperlich) – behauptet diese zumindest. „Aber ich habe keine Lust dazu, es schaut ja eh keiner zu“, wehklagt die einsame Nymphe. Dann bietet sich doch eine Gelegenheit, als Prinz Löwenherz (Roy Sperlich) und sein Knappe Heinrich (Henry Sperlich) ihren Wald betreten. So zaubert sie einen Lichtschein in den Wald hinein, und die beiden Männer schauen geschwind nach.

Das Allgäuer Märchentheater, das dem Hofenfels-Gymnasium zu Corona-freien Zeiten jedes Jahr einen Besuch abstattet, hat sich auch dieses Mal in Sachen Kostüme und Kulissen nicht lumpen lassen. Gleich vier verschiedene Bühnenbilder gibt es. Für jede Szene eins. Damit das Ganze die teils noch sehr kleinen Kinder nicht überfordert, trennt immer eine fünfminütige Pause die vier Szenen voneinander ab.

Die Strafe

Aber erst mal zurück zum Wald: Die Männer wollen an einer Quelle ihren Durst löschen. Plötzlich ertönt eine mysteriöse Stimme aus dem Dunkel: „Habe ich euch überhaupt erlaubt, von meinem Wasser zu trinken?“ Der Prinz zuckt zusammen, als er die Nymphe erblickt. „Zu Hilfe! Eine Frau im Nachthemd!“, ruft er. Sehr zur Belustigung der Kinder – sie johlen. Denn die wissen schon ganz genau, dass das ein herrlich glitzerndes Kleid ist, das die Nymphe da anhat.

Zur Strafe verwandelt die Zauberin den Prinzen in einen Frosch. Nur der Kuss von Prinzessin Tausendschön kann ihn wieder zurückverwandeln. Es knallt, und der Prinz ist verschwunden. Stattdessen springt ein grüner Frosch (Dajana Sperlich) hervor. Er hat riesige Glubschaugen und eine Krone auf dem Kopf. Und wieder ist ein Kind misstrauisch: „Ist das ein echter Frosch?“, will es wissen.

Verzogene Göre

Zum Leidwesen von Prinzessin Tausendschön (Jane Sperlich), die im nächsten Akt im Schlossgarten ihres Vaters, dem König, ihre Zeit totschlägt, ja. Sie ist das Sinnbild einer verzogenen Göre und hasst all ihre Geburtstagsgeschenke. Einzig eine Kugel aus purem Gold stellt sie zufrieden. Als diese in einen Brunnen fällt und der Frosch sie ihr zurückholt, hat sie das schleimige Tierchen am Hals. Denn als Gegenleistung verspricht sie dem Frosch, dass er alles bekommt, was er möchte.

Am Hals haben die Kinder auch die teilweise etwas zu lang geratenen Dialoge. Manchmal haben sie da so gar keinen Bock drauf und rufen lieber laut dazwischen. Ein Mädchen sagt sogar zu ihrer Mama: „Ich bin müde vor Langeweile!“

Tatsächlich kommt das Stück für ein Kindertheater verhältnismäßig langsam voran. Vielleicht sind die Kinder von der Fülle an Details ein bisschen überfordert. Schon die vier Bühnenbilder – Wald, Schlossgarten, königlicher Speisesaal und das Prinzessinnen-Schlafgemach – sind mit vielen kleinen Details gespickt. Aber das ist eben das Markenzeichen des Märchentheaters.

Verzogene Göre: Jane Sperlich (Mitte) als Prinzessin Tausendschön. Foto: Thomas Fuessler

„Geht die auch schlafen, die Prinzessin?“, will ein Mädchen wissen. Vielleicht spricht da der Wunsch, dass die Dialoge versiegen mögen. Selbiges wünscht sich die Prinzessin übrigens vom Frosch. Der möchte von ihrem Teller essen und in ihrem Bettchen schlafen. Ein Hauch von „Schneewittchen“ mischt sich bei. Bis der Prinzessin der Kragen platzt: „Du bist ein ganz garstiges Tier“, kreischt sie. Wird er seinen lang ersehnten Kuss bekommen?