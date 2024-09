Für einen Wohnwagen-Diebstahl nennt die Polizei einen möglichen Tatzeitraum von einer Woche: Zwischen Samstag, 21., und Samstag, 28. September, wurde laut Mitteilung in der Bitscher Straße von dem Parkplatz unter der Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Zweibrücken-Ixheim ein Wohnwagen im Wert von etwa 7000 Euro entwendet. Es handelt sich um einen älteren Wohnwagen der Marke Knaus mit ZW-Kennzeichen. Das Gefährt war mit einer Radkralle am linken Reifen gesichert. Die Polizei Zweibrücken ist für Hinweisgeber erreichbar unter der Telefonnummer 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.