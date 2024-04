[Aktualisiert 15.51 Uhr] Bei einem Feuer in einem Wohnhaus im Kohlroterweg in Kirkel-Neuhäusel ist eine Person ums Leben gekommen. Die Feuerwehr ist seit Dienstagmittag im Einsatz. Wie ein Sprecher der Polizei Homburg der RHEINPFALZ mitteilt, ist Gas-Alarm ausgelöst worden. Die Bewohner von sieben Häusern in der Nähe des Brandes seien aufgefordert worden, den Gefahrenbereich zu verlassen. Techniker des Energieversorgers seien am Nachmittag an der Unglücksstelle. Näheres könne man erst am Nachmittag sagen, so der Sprecher, da die Polizei noch nicht ans Anwesen komme. Derzeit ist der Kohlroterweg zwischen der Kaiserstraße und dem Neugartenweg noch gesperrt.