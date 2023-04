Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der EHC Zweibrücken hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Einen waschechten Nationalspieler sieht man in der Südwestpfalz trotzdem selten. Der 21-jährige Erik Betzold ist ein solcher. In seiner Vita stehen 46 Partien für die deutschen U16- bis U20-Auswahlteams. Er erzählt, wieso er nun bei den „Hornets“ spielt.

„Das war natürlich ein Highlight. Aber insgesamt war es bei jedem Länderspiel ein tolles Gefühl, für Deutschland auflaufen zu dürfen“, erinnert sich