Es war der 16. Juni erinnert sich die 37-Jährige. Ein Blick aus dem Fenster offenbarte einen dunklen Himmel und ein Unwetter über Pirmasens: „Bei uns schien aber die Sonne und man sah, dass es da in Pirmasens so richtig übel gewitterte.“ Kries schnappte sich ihr Handy und machte sich auf den Weg zur Reifenberger Kapelle: „Das ist nicht weit von uns zuhause.“ Dort angekommen fühlte sich die Lehrerin „wie in einer anderen Welt“. Sie selbst habe im strahlenden Sonnenschein gestanden und den doppelten Regenbogen bewundern können. „Es war einfach ein magischer Moment.“ Mit rund 130 Fotos mit der Handykamera versuchte sie die einmalige Situation festzuhalten. Zuhause hat sie sich dann die Bilder noch einmal angesehen und in ihrem Whatsapp-Status die Fotos geteilt, die ihr am besten gefielen. „Und damit fing der Trubel um dieses Foto eigentlich an“, lacht sie und erzählt, dass sie gar nicht daran dachte, das Foto einzuschicken. Ihre Schwester stellte das Foto auf Instagram, sie selbst stellte es in die Facebookgruppe von Reifenberg. „Ja und mein Vater sagte dann, man müsste das Bild per Mail zum ZDF-Morgenmagazin schicken, als Wetterfoto.“ Das hat ihr Vater Toni Simon dann auch gemacht, „und einen Tag später wurde dort tatsächlich mein Bild zum Wetterfoto der Woche gekürt.“ Dabei wurde dann auch gleich die Erklärung geliefert, dass ein Doppelregenbogen entsteht, weil sich die Wassertropfen gleich zweimal im Sonnenlicht brechen.