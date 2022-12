Unter dem Titel „Barock meets Jazz“ findet am Donnerstag, 15. Dezember, ab 19.30 Uhr das letzte Homburger Meisterkonzert dieses Jahres statt.

Zu Gast bei diesem Konzert sind Pianist Gwilym Simcock, Violinist Thomas Gould und Sängerin Miriam Ast. Simcock, 1981 geboren, ist ein walisischer Jazz-Pianist, Hornist und Komponist. Er erhielt schon mit elf Jahren den ersten renommierten Preis in den Fächern Klavier und Waldhorn. Später studierte er klassisches Piano, Waldhorn und Komposition in Manchester, wo er im Alter von 15 Jahren mit dem Jazz in Berührung kam. Im Januar 2022 entstand sein Stück „new work“, das er in Homburg gemeinsam mit Thomas Gould zum ersten Mal aufführt.

Gould hat eine bemerkenswerte Karriere als Solist, Leiter und Regisseur gemacht, er beherrscht eine Reihe verschiedener Genres. Als Solist trat er mit sämtlichen großen britischen Orchestern sowie in zahlreichen Ländern der Welt auf. Gleichzeitig hat er sich einen Ruf als engagierter Interpret zeitgenössischer Werke erarbeitet.

Eine eigene Herangehensweise

Miriam Ast wurde 1989 in Speyer geboren und ist eine bekannte Jazz-Sängerin. 2009 begann sie ihr Studium in Jazzgesang und Saxofon in Mainz. Aus ihrer Doppelbegabung ist eine eigene Herangehensweise geworden: Beim Saxofonspielen fühlt sie sich vom Gesang beeinflusst, ihre Stimme dagegen behandelt sie am liebsten wie ein Instrument, das sich nahtlos in die Band einfügt.

Karten für das Konzert gibt es in der Tourist-Info in der Talstraße am Kreisel sowie über alle bekannten Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen, außerdem online: www.ticket-regional.de/homburg. Markus Korselt führt ab 19 Uhr ins Programm ein.