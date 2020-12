Patienten mit grippeähnlichen Symptomen sollen nicht unangemeldet im Krankenhaus erscheinen – auch nicht über die Feiertage. Die niedergelassenen Ärzte, das Rotkreuz, das Nardini-Klinikum und die Stadt haben festgelegt, wie Infektpatienten über die Feiertage vorgehen sollen.

Fieber, Atemnot, trockener Husten – und das ausgerechnet am Weihnachtsfeiertag oder am Wochenende. Der Hausarzt ist nicht im Dienst, die Bereitschaftsdienstzentrale ist überlastet und bei Corona-Verdacht sollen Patienten nicht einfach ins Krankenhaus kommen. Was nun? Der medizinische Krisenstab – in diesem sitzen unter anderem Vertreter der Zweibrücker Ärzteschaft, des Nardini-Klinikums und Roten Kreuzes – hat sich auf ein Vorgehen geeinigt, damit die medizinische Versorgung über die Feiertage sichergestellt ist.

Corona-Teststation bis 3. Januar täglich geöffnet

Wie die Stadt am Freitag mitteilte, ist die Corona-Teststation des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Kasernenstraße nahe des Friedhofs zwischen Heiligabend und 3. Januar täglich von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Ehrenamtliche Mitarbeiter führen dort bei allen Patienten mit grippeähnlichen Symptomen einen Corona-Schnelltest durch und teilen einige Minuten später vor Ort das Ergebnis mit. Wichtig: Patienten sollen sich über die Feiertage über die Internetseite des DRK vorab anmelden. Auf der Plattform erhalten sie einen Termin für den Schnelltest. Zusätzlich wird zwischen 8 und 11 Uhr die Telefonnummer 06332/971320 geschaltet.

Behandlung nach dem Test

Wer an der Teststation negativ getestet wird, kann sich noch am gleichen Tag, zwischen 13 und 15 Uhr, in der Bereitschaftsdienstzentrale der Kassenärztlichen Vereinigung behandeln lassen – diese ist am Nardini-Klinikum in der Kaiserstraße angesiedelt. Auch hier meldet sich die Bereitschaftsdienstzentrale beim Patienten, um einen Termin zu vereinbaren. Die Daten werden vom Roten Kreuz entsprechend weitergegeben. Diese Regelung sei vor allem an den Feiertagen und am Wochenende wichtig, „da hier keine weitere ambulante Versorgung vorgehalten wird“, heißt es aus dem Rathaus.

Wer beim Schnelltest ein positives Ergebnis erhält, bei dem wird direkt im Anschluss ein PCR-Test durchgeführt. Dieser wird im Labor des Nardini-Klinikums ausgewertet. Bis das Ergebnis feststeht, müssen sich die Patienten selbst in häusliche Quarantäne begeben. Sollten die Beschwerden groß sein, ist eine Behandlung in der Notaufnahme des Nardini-Klinikums möglich. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich. Das Klinikpersonal meldet sich beim Patienten und teilt ihm mit, wann er in die Notaufnahme kommen kann. Der medizinische Krisenstab erwartet über die Feiertage eine große Menge an Patienten. Aus diesem Grund sei keine Behandlung ohne Anmeldung – das gilt sowohl für den Test als auch für die Behandlung im Klinikum – möglich. „Diese Maßnahme dient zur Sicherheit der Patienten und des medizinischen Personals“, teilte die Stadt mit.

Erdhaufen versperrte Teststraße

Rund 20 Corona-Tests führen die Ehrenamtlichen an den Testcontainern an der Kasernenstraße täglich durch – binnen zwei Stunden. Das Testzentrum ist als Drive-In angelegt, das heißt: Patienten fahren mit dem Auto vor und müssen es für den Test nicht verlassen, um danach auf dem Parkplatz auf das Ergebnis des Corona-Tests zu warten. Am Donnerstag blieb einem älteren Ehepaar aus Ixheim nach eigener Aussage die Zufahrt zum Container versperrt. Grund waren ein großer Haufen Erdaushub und zeitweise auch ein Radlader und ein Laster. Da die Frau nicht über das nasse Gras fahren wollte, musste der Mann schließlich „durch knöchelhohen Matsch“ zum Testcontainer laufen. Der städtische Umweltbetrieb hatte für eine Photovoltaikanlage Erde für das Fundament ausgehoben und auf der Fläche abgeladen, wo die Teststraße entlangführt. „Das müsste jetzt bereits wieder erledigt sein“, sagte am Freitag Werner Boßlet, der daran erinnerte, dass die Fläche auch dem UBZ gehört.