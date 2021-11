In der Nacht zum Montag zwischen 23 und 10 Uhr wurden in der Herzog-Christian-Straße 12 zwei Autos in Mitleidenschaft gezogen, die halb auf dem Gehweg parkten. Wie die Polizei mitteilt, wurden die jeweils rechten Außenspiegel eines schwarzen 5er BMW und eines silberfarbenen Ford Focus-Kombi beschädigt. Es entstand ein Schaden von zusammen etwa 1500 Euro. Anwohner hatten nach Polizeiangaben gegen 3 Uhr mehrere männliche Stimmen und mindestens einen lauten Knall wahrgenommen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken, Telefon 06332 9760, sucht noch Zeugen.