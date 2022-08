Erstmals startete das Martinshöher Dorffest am Wasserturm bereits freitags – und das mit einem Kracher. Der Auftritt der Band Krachleder war zwar verbunden mit der Erhebung von Eintrittsgeld. Das hielt die Besucher aber nicht ab. So freuten sich die Vereine von Anfang an über schönen Umsatz. Genauso ging es am Samstag weiter. Offiziell eröffnet wurde das Fest um 19 Uhr mit dem Fassanstich und Livemusik mit den Hüttenrockern – diesmal bei freiem Eintritt. Wie in den Jahren vor Corona waren wieder etliche Vereine mit Ständen vertreten, darunter der Sportverein und die Jägerschaft mit Wildspezialitäten. Am Sonntagabend wurden die Gewinner der Tombola gezogen.