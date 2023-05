Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bevor sich die Reiter erst in die Hallen und dann in die Winterpause zurückziehen, lässt es der Club Saar-Pfälzischer Springreiter von Freitag bis Sonntag noch einmal richtig krachen. Beim Freiland-Springturnier im Zweibrücker Landgestüt stehen vier schwere Springen auf dem Programm, das Finale bildet am Sonntag ein zwei Sterne schwerer Großer Preis.

94 Teilnehmer haben sich für das Turnier angemeldet, sie bringen fast 300 Pferde mit nach Zweibrücken. In den 15 Prüfungen wird die Startglocke über 400-mal läuten.