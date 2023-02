Kapp 150 Leute kamen am Freitagabend ans Rathaus, zu einer Kundgebung gegen den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Ein Jahr nach Kriegsbeginn zieht die Stadtverwaltung Bilanz.

Nach einem Jahr Ukrainekrieg zieht die Stadtverwaltung Bilanz. Die Folgen des Krieges seien auch hier zu spüren. „Der Zuzug von Geflüchteten bindet bei unserer Stadtverwaltung sehr stark Kräfte, die an anderer Stelle fehlen“, sagt Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Er sei aber stolz auf die Solidarität: „Die Zweibrückerinnen und Zweibrücker zeigen nach 2015 erneut, dass sie eng beisammenstehen und bereit sind, den Schwächsten die Hand zu reichen, wenn es darauf ankommt.“

Nachdem in der Ukraine die ersten Bomben fielen, sei die Flüchtlingswelle wenige Wochen später auch in Zweibrücken angekommen, so der OB. Innerhalb weniger Tage sei die Verwaltung auf die Geflüchteten vorbereitet gewesen. Die zuständigen Ämter, allen voran das Amt für soziale Leistungen und die Ausländerbehörde, arbeiteten bis heute eng zusammen und könnten schnell Hilfe bereitstellen. Wohnungen seien in Rekordgeschwindigkeit mit Hilfe der Gewobau, des Arbeiter-Samariter-Bunds und des Roten Kreuzes bezugsfertig gemacht worden. Auch habe das Amt für soziale Leistungen eine Liste erstellt, um privaten Wohnraum koordiniert zur Verfügung zu stellen.

Aktuell befinden sich laut Wosnitza 465 ukrainische Geflüchtete in Zweibrücken. 52 davon seien in städtischen Wohnungen untergebracht, die anderen in Privatwohnungen.

Im März vergangenen Jahres sei der erste Willkommenskurs mit der Volkshochschule und der deutsch-französisch-ukrainischen Gesellschaft organisiert worden, der in der ehemaligen Hauptschule Nord erste Deutschkenntnisse vermittelte und den Einstieg in den deutschen Alltag erleichterte. „Auch dies wäre ohne die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfer nicht möglich gewesen“, so Wosnitza. Den Willkommenskursen – die deutschlandweit Beachtung fanden – folgten Sommerferiensprachkurse in Deutsch für ukrainische Kinder und Jugendliche, begleitende Sprachkurse zum Schulalltag und Integrationskurse, alles zusammen mit der Volkshochschule.

Auch die Beigeordnete Christina Rauch ist voll des Lobes. „Die Mitarbeitenden des Ordnungsamts und speziell der Ausländerbehörde bewältigen mit Herzblut die Anliegen der Neuankömmlinge, nehmen sich jedes einzelnen Falls an, leisten individuelle und unmittelbare Hilfe.“ Urlaub zu verschieben und Mehrarbeit zu leisten, wenn man gebraucht wird, sei keine Selbstverständlichkeit, betont Rauch.

Über das bestehende Angebot hinaus wolle das Schulverwaltungs- und Sportamt mit dem Stadtverband für Sport den Geflüchteten auch sportliche Angebote machen, um sie auch über diese Schiene zu integrieren.

Die Stadtverwaltung habe bereits in den ersten Wochen das Portal „Hilfe für die Ukraine“ etabliert, auf dem mehrsprachig Informationen für Geflüchtete gesammelt wurden. Hier findet man Informationen zu Schulthemen ebenso wie zu Sach- und Geldspenden.

„Zweibrücken ist eine weltoffene Stadt. Hier leben Menschen aus zahlreichen Nationen, die sich als Zweibrücker fühlen“, sagt Bürgermeister Christian Gauf, Dezernent des Amts für soziale Leistungen. Dass aktuell deutlich mehr Geflüchtete in Zweibrücken leben als noch vor einem Jahr fordere die Stadt auf vielen Ebenen: Unterbringung, Integration, Kita- und Schulplätze, Arbeitsvermittlung.