Wie lebendig die Druckkunst ist, ist am 14. März beim Tag der offenen Tür im Erlebnis-Druckmuseum Zweibrücken zu sehen.

Für Samstag, 14. März, lädt das Zweibrücker Erlebnis-Druckmuseum zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Veranstaltung findet von 11 bis 15 Uhr in der Luitpoldstraße 28-30 in Zweibrücken statt. Anlass ist der Tag der Druckkunst, der Mitte März begangen wird.

Das Erlebnis-Druckmuseum verfügt über eine ansehnliche Sammlung von Druckmaschinen sowie mehrere historische Handpressen. „Was unsere Institution aber zum Erlebnisort macht, ist ihre umfangreiche Sammlung an Setzmaterialien, unterschiedlichen Schrifttypen in Blei und Plakatschriften aus Holz und Kunststoff“, teilt Iris Seyler mit, die Vorsitzende des Fördervereins Erlebnis-Druckmuseum Zweibrücken.

Verschiedene druckgrafische Prozesse

Mit diesem Inventar werden Künstlerinnen und Künstler am Tag der offenen Tür „experimentell arbeiten“, kündigt Seyler an. Verschiedene druckgrafische Prozesse wie Hoch- und Tiefdruck werden laut Seyler gezeigt. Die künstlerischen Druckergebnisse werden mit typografischen Elementen – beweglichen Holz- und Bleilettern – kombiniert.

Am Tag der offenen Tür beteiligt sind Anja Cronauer, Susanne Burkhardt, Janosch Fuhrmann, Lucas Mendes-Zoglio, Celina Paul, Jonas Reschke, Lou Rottländer, Iris Seyler, Julia Wollschläger