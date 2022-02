Man könnte eine eigene Geschichte schreiben über Zweibrücker, die in der dortigen Lokalredaktion der RHEINPFALZ zu Pirmasensern geworden sind und über Pirmasenser, die hier in der Lokalredaktion ihr Herz für Zweibrücken entdeckten und nicht mehr verloren haben. Sie alle haben dazu beigetragen, dass die natürliche Konkurrenz zwischen diesen beiden Städten in der Südwestpfalz konstruktiv und fair ist und nicht von Neid dominiert. Interessant aber finde ich, dass meine Pirmasenser aus Zweibrücken und meine Zweibrücker aus Pirmasens sich selten öffentlich zu ihrer eigenen Herkunft bekennen.

Thomas Salzmann hat sich ja in der Zweibrücker Rundschau vom vergangenen Samstag von der Leserschaft verabschiedet. Haben Sie darin gelesen, dass er eigentlich aus Herschberg im ehemaligen Landkreis Pirmasens stammt, in Pirmasens aufs Gymnasium ging und Soldat im Fernmeldebataillon in Münchweiler war, Jobs als Zusteller der Pirmasenser Post und beim Bauamt Pirmasens hatte? Ich nicht!

Leitungsduo der Zweibrücker Rundschau

Und in Zweibrücken finde ich auch kaum jemand, der Thomas Salzmann für einen Pirmasenser hält. Seit 31 Jahren arbeitet er in unserer Zweibrücker Redaktion. Er wohnt in der Stadt. Er kennt Zweibrücken wie seine Westentasche. Er mag die Menschen in der Stadt und rundherum. Ich kann mich nicht erinnern, dass er sich jemals wieder für eine Stelle bei der Pirmasenser Rundschau beworben hat. Als ich die zum 1. Januar 1999 zu besetzende Aufgabe des stellvertretenden Lokalleiters in Zweibrücken ausschrieb, da war er sofort zur Stelle. Er bekam den Zuschlag. Natürlich. Denn, was will man mehr für solch eine herausgehobene Position als einen leidenschaftlichen Lokaljournalisten, der sich aus Überzeugung darauf eingelassen hatte, für und über die Menschen in Zweibrücken und drumherum zu schreiben? Nur eines noch: Lust, Menschen zu führen, sie anzuleiten und zu motivieren, eine spannende Heimatzeitung zu machen. Bei Christian Schweppenhäuser, lange Chef der Lokalredaktion, hatte Thomas Salzmann viel gelernt. Und gemeinsam mit Georg Altherr, der die Redaktion von 1998 bis Ende 2021 führte, bildete er ein Leitungsduo, das die Zweibrücker Rundschau im internen Wettbewerb unserer 13 Lokalredaktionen kräftig nach vorne schob.

Thomas Salzmann ist beseelt vom Teamgeist. Er mag Konflikte in der Redaktion nicht. Er ist ausgleichend, er moderiert. Dafür achtet die Redaktion ihn, mehr noch: Sie mag ihn als Vorgesetzten und als Menschen. Das hatte natürlich Strahlkraft über die Zweibrücker Redaktion hinaus und deshalb engagierte sich der Südwestpfälzer auch im Betriebsrat der RHEINPFALZ. Uns in der Chefredaktion war Thomas Salzmann ein entschiedener Verfechter der Interessen seiner Redaktion und eine loyale Führungskraft, die die Notwendigkeit von Kompromissen anerkennt.

Dank für herausragende Arbeit und Kollegialität

Nun geht der Diplomgeograf nach 31 Zweibrücker Jahren in die passive Phase seiner Altersteilzeit. Selbstredend bleibt er Zweibrücken treu. Ich bin gespannt, ob man ihn gelegentlich auch mal in Pirmasens sehen wird. Wir Älteren kehren ja gerne mal an die Stätten unserer Jugend zurück. Der feine Mensch Thomas Salzmann wird unserer Redaktion fehlen. Wir danken ihm sehr herzlich für seine herausragende journalistische Arbeit und für seine Kollegialität und wünschen ihm Glück und alles Gute für eine gewiss spannende Zukunft.

P.S.: Die Nachfolge für Thomas Salzmann in der Stellvertretenden Leitung der Zweibrücker Rundschau ist ausgeschrieben und wird bald entschieden.