Kultur zu Hause: Für Peter Butz ist Kultur nicht nur das, was man Zuhause hört, sieht und liest. In einem launigen Gespräch mit der RHEINPFALZ verrät der Dekan der Protestantischen Kirchengemeinde in Zweibrücken so einiges, was überraschen wird.

Kultur ist für Peter Butz mehr als Hören, Lesen und Sehen. „Für mich sind das auch so einfache Sachen wie Essen und Trinken. Was ziehe ich an? Wie habe ich meine Haare und wie trage ich meinen Bart?“

Apropos Bart. Als es dem Pfarrer während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 unmöglich wurde, einen Bart professionell pflegen zu lassen, ließ er ihn samt Haare kurzerhand wachsen. „Das bleibt wohl so, bis die Coronakrise überwunden ist“, bekräftigt Butz. Womöglich sogar länger? Positive Rückmeldungen über das veränderte Erscheinungsbild lassen diese Frage zu. „Mal sehen“, lässt sich Butz alle Optionen lächelnd offen.

„Hören unterentwickelt“

Zurück zu dem, was mit „Kultur zu Hause“ in der RHEINPFALZ eigentlich gemeint ist. „Ich bin mehr der Typ des geschriebenen und gedruckten Wortes“, fasst Butz zusammen. Das Hören sei bei ihm eher „unterentwickelt. Ich gehöre zu den Leuten, die auch im Auto so gut wie nie das Radio anhaben. Ich habe da gern mal meine Ruhe. Das war schon zu Schulzeiten so. Ich bin einer, der gerne mal alleine am Tisch sitzt, seinen Tee trinkt und dazu eine Kerze anzündet.“

Phasenweise liest Butz mal Sachbücher, dann wieder Belletristik. „Ich bin sehr an Geschichte interessiert. Über die Geschichte des Ersten Weltkriegs, zum Beispiel. Ich habe das sehr bekannte Buch von Christopher Clarke, „Die Schlafwandler„.“

„Die Schlafwandler“ ist ein Standardwerk über die Geschichte des Ersten Weltkriegs geworden. Clarke widerlegt hier die alleinige Schuld des Deutschen Kaiserreichs an dessen Ausbruch. „Clarke zeigt auf, wie Diplomatie kaum noch stattgefunden hat. Wie ein Regelwerk zwischen den Staaten gefehlt hat. Wie man wie die Schlafwandler in den Ersten Weltkrieg hineingetappt ist. Das ist für mich lehrreich. Weil es heute wieder Leute gibt, die diese Regeln gerne demontieren möchten. Regelwerke, wie die Vereinten Nationen oder die Europäische Union.“

„Ich habe keinen Fernseher“

An zweiter Stelle seiner kulturellen Interessen benennt Butz zuerst das Fernsehen. „Ich habe keinen Fernseher, im klassischen Sinne. Wenn ich mal was gucke, dann tue ich das am Computer. Als unser Fernseher irgendwann kaputt war, haben wir keinen Neuen mehr geholt. Weil wir uns nicht die Zeit stehlen lassen wollen. Eine Zeit lang sind wir noch ins Kino gegangen. Das ist aber auch schon lange her. Dann lesen wir lieber was. Oder wir hören Musik.“ Womit der Dekan seine Präferenz spontan ändert. „Dann folgt dem Buch wohl doch eher die Musik.“

In der Wohnung des Pfarrers steht noch ein Stereoturm. „Im Moment höre ich, ganz dem Klischee entsprechend, das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. In verschiedenen Einspielungen. Bach habe ich aber relativ spät lieben gelernt.“

Späte Liebe zu Bach

Ein Klavierlehrer versuchte Butz Liebe zu Bach zwar schon zu dessen Jugendzeit zu wecken, blieb aber erfolglos. „Mein Klavierlehrer hat damals zu mir gesagt, wenn ich Pfarrer werden wolle und würde Bach nicht lieben, würde da was mit mir nicht stimmen. Ich sollte da mal in mich gehen“, schmunzelt der Vater dreier Kinder. Heute ist das anders. Das liegt unter anderem daran, dass der 59-Jährige eines Tages beim Weihnachtsoratorium im Chor mitsang.

Butz spricht davon, dass Bach zu Lebzeiten nie richtig erfolgreich war und sich immer wieder neue Stellen als Kantor suchen musste. Weil er an seinem Musikstil festhielt, ohne damals populäre Zugeständnisse zu machen. „Bach ist immer ein armer Kantor geblieben, weil er seine Musik nie eingängig gemacht hat. Ich habe mal im Osten ein Denkmal gesehen, das ihn als jungen Mann zeigt. Da hatte er eine so richtig lässige Haltung. Bach war ja für seine Zeit vielleicht fast ein Punk. Er hat damals Sachen gemacht, die als Provokation verstanden werden mussten.“

Zwei Einspielungen des Oratoriums besitzt Butz. Eine relativ Neue des Gewandhausorchesters mit Riccardo Chailly. Und eine Ältere mit dem Münchener Bach-Chor und Fritz Wunderlich als Tenor. „Meine Eltern haben die wohl mal gekauft.“

Butz musikalische Vorlieben beschränken sich aber nicht nur auf klassische Musik. „Wenn ich mal etwas Aggressives hören will, dann geht es eher in Richtung Dropkick Murphys.“ Das sind Folk-Punker. „Diese Mischung der Musik, auch mit Rock, finde ich toll.“

Entweder lesen oder Musik

Butz war sogar mal bei einem Konzert der Dropkick Murphys im Saarbrücker E-Werk, „das mich aber etwas enttäuscht hat. Ich fand sie lustlos. Von den Schallplatten und den CDs, die ich habe, hätte ich mir das schöner vorgestellt. Mein Sohn war mit mir dort, der war ganz vorne drin in der Menge. Er hat gemeint, dass es vielleicht daran lag, an welcher Stelle man beim Konzert stand.“

Weil Butz Folk mag, hört er auch die etwas ruhigeren Pogues und Countrymusik von Johnny Cash und June Carter. „Ich habe aber nicht die riesige Plattensammlung zu Hause. Ich höre nicht so oft Musik. Ich mache dann aber nichts Anderes, wenn ich Musik höre. Entweder ich lese, oder ich höre Musik. Früher war das anders. Da konnte ich Beethoven hören und dabei Hausaufgaben machen.“

Info

Christopher Clarke: „Die Schlafwandler– Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog“, Patheon Verlag, 898 Seiten, 20 Euro.