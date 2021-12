Mit einer Monatsmitteltemperatur von 4,6 Grad war der November normal warm. Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 56,1 Litern Regen pro Quadratmeter war er zu trocken. Die Sonne schien für 42,9 Stunden, das war etwas zu wenig.

Bis einschließlich dem 4. regnete es mit den Tiefs Nael und Peter immer wieder. Besonders der 2. war mit 15,3 Litern auf den Quadratmeter sehr nass. Die Höchsttemperaturen pendelten zwischen der Monatshöchsttemperatur von 13,4 Grad am 1. und 7,8 Grad am 4. Am 5. bescherte uns Hoch Silvi 1,9 Stunden Sonne. Silvi war zwar auch am 6. wetterbestimmend, trotzdem hielt sich ganztags Nebel und Hochnebel. In den höheren Lagen der Region schien die Sonne hingegen bis zu neun Stunden.

Tief Rudolf ließ es am 7. immer wieder nieseln. Vom 8. bis zum 12. kam Hoch Silvi zurück, mal überwog wie am 9. Sonnenschein satt mit neun Stunden oder es blieb wie am 11. und 12. ganztägig neblig. Am 12. blieb es innerhalb des Dauernebels 2,6 Grad kühl.

Tief Torben ließ es am 13. gelegentlich regnen. In den Frühstunden des 14. zog zwischen 3 und 6 Uhr ein kräftiger Regenschauer durch, welcher 13,5 Liter Regen auf den Quadratmeter brachte. Vom 14. bis 21. überwog trotz Hochdruckeinfluss viel Wolkengrau. Gelegentlich fiel geringer Regen oder Niesel, die Sonne zeigte sich kaum.

Die Hochs Valentina und Walpurga konnten sich gegen das herbstliche Einheitsgrau nicht durchsetzen. Vom 22. bis 24. wurde die Luft schließlich mit mäßigen nordöstlichen Winden deutlich trockener, die Sonne setzte sich durch und schien bis zu 8,1 Stunden am 23. Durch die klaren Nächte kühlte es auf -1,5 Grad in der Nacht zum 23. und 24. ab. Bis zum Monatsende zog es sich schließlich wieder zu, mit den Tiefs Andreas und Christian gab es ab dem 26. immer wieder Regen Schneeregen und Schnee. Die Höchsttemperaturen gingen auf Werte von nur noch 2,5 Grad am 28. und 29. zurück, in der Nacht zum 29. gab es zudem Frost mit -2,3 Grad, dies war auch die Monatstiefsttemperatur. Am 30. bildete sich in den höheren Lagen Zweibrückens eine bis zu zwei Zentimeter hohe Schneedecke, in der Stadt selbst blieb es nur bei minimalem Schneematsch.

Im Vorjahr war der November weniger trüb: Der November 2020 war mit einer Monatsmitteltemperatur von 6,4 Grad zu warm, zu Monatsbeginn wurde es mit 21,5 Grad außergewöhnlich warm. Die Monatstiefsttemperatur gab es am 30. November mit -6,1 Grad. Mit nur 26,6 Litern Gesamtmonatsniederschlag war es deutlich zu trocken. Die Sonne schien für üppige 106 Stunden.