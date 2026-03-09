Den Grundstein legt das Team des neuen Zweibrücker Trainers Igor Gjorgjievski mit einem ganz starken zweiten Spielviertel. DIe Chancen im Abstiegskampf sind gestiegen.

Zweiter Sieg im dritten Spiel für die VT Zweibrücken mit dem neuen Trainer Igor Gjorgjievski in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Die VTZ-Korbjäger schlugen daheim den Tabellenzweiten TuS Treis-Karden mit 70:64 (21:22, 40:26, 57:46). Bei noch zwei ausstehenden Saisonspielen ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenverbleib.

VTZ-Coach Gjorgjievski sah am Sonntag in der Zweibrücker Ignaz-Roth-Sporthalle einen verdienten Sieg seiner Mannschaft. „Wir haben uns den Sieg hart erkämpft, bis zum Schluss alles in die Waagschale geworfen, den Gegner auf Distanz gehalten und im Schlussviertel dann nichts mehr anbrennen lassen“, analysiert der 41-Jährige den so wichtigen Sieg.

Dieses Mal kein Einbruch

Ein Schlüssel zum Erfolg war, dass die Zweibrücker Basketballer – im Gegensatz zu vielen Partien in dieser Runde – nach der Pause nicht eingebrochen sind. So sah es auch Aykut Bozdemir, der bisherige Spielertrainer. „Das war heute eine gute Abwehrleistung unserer Mannschaft, die auch offensiv viele gute Szenen hatte. Jetzt müssen wir alle Kräfte bündeln und am nächsten Wochenende in Saarbrücken gegen einen direkten Konkurrenten siegen, um den Klassenerhalt zu schaffen“, ist Bozdemir aber optimistisch, dass das gelingt.

Die Zweibrücker starteten nervös in die Partie, leisteten sich einige Fehlversuche, und auch beim Rebound unter dem Korb waren die Korbschützen von der Mosel zunächst cleverer und effektiver. Beim TuS Treis-Karden glänzte vor allem dessen Nummer 10, der Kroate Milan Trtic, der nie ganz auszuschalten war und am Ende auf 30 Punkte kam. Doch wegen seiner bereits 40 Jahre nahm sich der Spielmacher öfter Pausen, in denen seine Mannschaft dann Probleme hatte, weil ihr ein wichtiger Anspielpartner fehlte. Das erste Viertel verlief insgesamt ausgeglichen, endete knapp mit 21:22 aus Zweibrücker Sicht.

Treffsicherer Burkholder

Im zweiten Viertel folgte Zweibrückens beste Phase. Dabei glänzten vor allem Tim Burkholder und Johannes Meenken, die wahre Punktegaranten waren. Burkholder hatte von der Freiwurflinie sogar eine weiße Weste, erzielte zehn Punkte von dort bei insgesamt 20 Punkten. Das zweite Viertel ging so verdientermaßen mit 19:4 (!) an die VTZ. Damit stand es nun insgesamt 40:26 für Zweibrücken zur Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff verfielen die Zweibrücker nicht, wie den vergangenen Spielen allzu häufig, in alte Muster, sondern setzten ihr gutes Spiel fort. Sie zeigten sichere Kombinationen, gute Defensivarbeit, und auch unter dem Korb wurde es aus VTZ-Sicht immer besser. „Dass wir deren Spielmacher Milan Trtic immer besser in den Griff bekommen haben, war der Schlüssel zum Erfolg“, stellte Aykut Bozdemir hinterher fest. „Im letzten Viertel haben wir dann die Partie kontrolliert und Treis-Karden nicht mehr ins Spiel kommen lassen“, fügte Bozdemir hinzu.

Colan hadert

Im Gegensatz zu den Zweibrückern war Emir Colan, der Trainer des TuS Treis-Karden, alles andere als zufrieden mit der Leistung seine Mannschaft. „Wir haben heute verdient verloren, Zweibrücken war bis auf wenige Ausnahmen besser, hat mehr gekämpft und den Sieg mehr gewollt als wir“, kritisierte der Headcoach seine Mannschaft. Die VTZ-Basketballer gehen dagegen mit dem positiven Gefühl des Heimsieges ins nächste Spiel beim punktgleichen Tabellennachbarn und -neunten BBV Saarbrücken am kommenden Samstag.