Pirmasens. Bereits 2017 im Duell zwischen dem VfR Wormatia Worms und dem SV Morlautern war Fabian Vollmer aus Großsteinhausen, damals als Linienrichter, Teil des Schiedsrichterteams beim Verbandspokalfinale. Auch am Samstag in Pirmasens stand der 26-Jährige als vierter Offizieller beim Sieg des 1. FC Kaiserslautern gegen den SV Alemannia Waldalgesheim an der Seitenlinie.

„Ich wusste selbst nicht, was während des Spiels auf mich zukommt. Ich war zum ersten Mal als vierter Offizieller im Spiel aktiv“, sagte Vollmar. Auch sei die Anspannung etwas höher