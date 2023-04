Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es soll ein Treffpunkt zum Hinsetzen und zum Gespräch werden. Es erinnert an die Geschichte Zweibrückens. Es könnte am Goetheplatz stehen. Gerhard Kaiser, Mitglied des Zweibrücker Kunstvereins, hat ein Denkmal entworfen, das mehr mit der Stadt zu tun hat als alles, was es bisher gibt.

Anlass für seine Idee – Arbeitstitel. Freiheitsdenkmal – war die Diskussion, ob das Bismarck-Denkmal weg soll, weil Bismarck mit Zweibrücken nichts zu tun hat, erläutert