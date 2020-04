Am Donnerstag warf ein 17-Jähriger, der sich in Begleitung eines weiteren 17-Jährigen und eines 16-Jährigen auf dem Oberdeck des Hallplatz-Parkhauses aufhielt, eine Glasflasche nach unten. Sie schlug nur wenige Meter neben einem 46-Jährigen und einem 49-Jährigen auf, die sich auf dem Boden niedergelassen hatten. Die Jugendlichen flüchteten sofort zum Ausgang des Parkhauses, wo sie jedoch von den beiden Männern gestellt wurden. Der 49-Jährige war so erbost, dass er dem mutmaßlichen Flaschenwerfer eine Ohrfeige verpasste. Das fanden die drei Jugendlichen gar nicht gut und riefen die Polizei. Für die Beteiligten hat dies teils ungeahnte juristische Folgen. Den 17-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung (Flaschenwurf), den 49-Jährigen eine Strafanzeige wegen Körperverletzung (Ohrfeige). Und auch bei dem 46-Jährigen fanden die Beamten einen Anlass für eine Strafanzeige: Ihm wird ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelsgesetz vorgeworfen. Denn nachdem ihn die Polizisten durchsuchten, fanden sie in seiner Kleidung eine Feinwaage und im linken Schuh entdeckten sie 1,2 Gramm Heroin.