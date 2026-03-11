An Fronleichnam hatte er mit einem Stein eine Schaufensterscheibe in der Zweibrücker Fußgängerzone zertrümmert und drei Brillen gestohlen. Jetzt stand der Täter vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft warf dem 38-Jährigen schweren Diebstahl vor, weil er damals eine Waffe mit sich führte – ein Klappmesser. Die drei Sonnenbrillen, die er mitgehen ließ, hatten einen Wert von 265 Euro. Der Schaden, den er dabei anrichtete, lag um ein Vielfaches höher. Die Glassplitter hatten 16 Brillen im Wert von 1400 Euro beschädigt, und für 3000 Euro musste eine neue Schaufensterscheibe installiert werden.

Der Angeklagte sitzt wegen eines anderen Delikts seit zwei Monaten in der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken in Untersuchungshaft. Er wurde in Handschellen von zwei Wachtmeistern in Saal 2 des Amtsgerichts geführt. Sein Lebenslauf: Hauptschulabschluss, geschieden, der Sohn lebt bei der Mutter, exzessiver Drogenkonsum. Er habe täglich gekifft, alle möglichen Drogen genommen – und derzeit in der JVA gar nichts. „Psychisch geht’s mir jetzt besser ohne Drogen“, sagte er.

Anwalt: Mandant war im Drogenrausch

Sein Verteidiger Max Kampschulte redete nicht um den heißen Brei herum: „Mein Mandant hat das gemacht und die Brillen entwendet – im Drogenrausch. Er erinnert sich nicht, womit er die Scheibe einschlug.“ Richter Matthias Heinzelmann wollte das Motiv ergründen und wissen, ob der Angeklagte die Sonnenbrillen zu Geld machen wollte, um den Drogenkonsum zu finanzieren. „Ich wollte die Brillen selbst benutzen, das ist ein Fetisch von mir.“ Er habe sie nicht verkaufen wollen. „Ich hätte mehr mitgenommen, mir den ganzen Rucksack vollgemacht, wenn ich sie für Drogenkäufe hätte nutzen wollen“, sagte er mit voller Überzeugung.

Der Angeklagte hat eine lange Vorstrafenliste und bereits 17 Einträge im Bundeszentralregister, darunter elf innerhalb der vergangenen zehn Jahre. Diebstähle und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz waren die häufigsten Delikte, wegen derer er vor den Amtsgerichten in Zweibrücken, Pirmasens und Saarbrücken angeklagt war. Aber auch Verstöße gegen das Waffengesetz sowie Sachbeschädigung waren dabei. Meist kam er mit Geldstrafen davon, zuletzt häuften sich aber die Freiheitsstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Seit einem Haftbefehl Ende Dezember 2025 sitzt er nun in Untersuchungshaft.

Auf den 38-Jährigen kommt noch einiges zu

Die Staatsanwaltschaft sah den schweren Diebstahl durch das Geständnis bestätigt. Zu Lasten des Angeklagten sprächen die vielen einschlägigen Vorstrafen, die sich seit 2022 häuften. Der Schaden von mehr als 4000 Euro wirke strafverschärfend, und die Sozialprognose sei schlecht. Deshalb beantragte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von neun Monaten.

Verteidiger Kampschulte verwies darauf, dass sein Mandant die Tat im Drogenrausch begangen hatte. Das Geständnis sei glaubhaft. Der 38-Jährige habe zwar ein Klappmesser dabei gehabt, aber nicht beabsichtigt, es zu verwenden. Der Verteidiger appellierte an die Milde des Gerichts, zumal wegen der anderen Sache, für die er in U-Haft sitze, noch einiges auf seinen Mandanten zukomme.

Richter Heinzelmann verurteilte den 38-Jährigen wegen Diebstahls mit Waffe in Tateinheit mit Sachbeschädigung und im Zustand verminderter Schuldfähigkeit zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten. Eine Bewährung sei aufgrund der einschlägigen Vorstrafen und der hohen Rückfallgeschwindigkeit ausgeschlossen, die Sozialprognose negativ. Da Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf Rechtsmittel verzichteten, ist das Urteil rechtskräftig.