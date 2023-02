Weil die Stadt vor drei Wochen bei Sturm, Regen und Kälte Obdachlosen-Zelte an der Westspange räumen ließ, hagelte es Kritik. Nach einer Sondersitzung des Sozialministeriums und einer Besprechung bei einem „Runden Tisch“ stehen nun fünf Punkte fest, die die Situation ändern sollen. Der Arbeitskreis Prävention und innere Sicherheit in Saarbrücken reaktiviert werden. Außerdem soll ein Gremium gegründet werden, eine Fachtagung ist in den Startlöchern – und der erste Wohnungslosenbericht fürs Saarland soll bald das Licht der Welt erblicken.

