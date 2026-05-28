Der neugestaltete Sportpark auf dem Kleinen Exe soll durch einen Erste-Hilfe-Kasten nachgerüstet werden, der bei kleinen Sportverletzungen für jedermann gut zugänglich ist.

Nach etwa anderthalb Jahren Bauzeit wurde am 16. Mai der grundlegend neugestaltete Kleine Exe seiner Bestimmung übergeben. Die für 3,1 Millionen Euro umgekrempelte Anlage umfasst Bahnen und Plätze für den Schul- und Breitensport, einen Fitnessparcours, einen Wasserspielplatz und einen großen Skaterpark, der am Premierentag mit einem Skater-Wettbewerb eröffnet wurde.

Schon zum Auftakt blieb bei der Nutzung dieser Einrichtungen die ein oder andere Schramme nicht aus. Daher erkundigte sich Pervin Taze (SPD) in der jüngsten Stadtratssitzung, welche Vorkehrungen getroffen wurden, wenn nach kleinen Verletzungen beim Sport am Kleinen Exe mal Erste Hilfe geleistet werden muss. Taze regte an, dort eines Kasten mit Verbands- und Desinfektionsmaterial zu installieren. Sport-Dezernentin Christina Rauch versprach, dass Tazes Vorschlag geprüft „und hoffentlich positiv beschieden“ werde.