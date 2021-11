Die Lichter in der Heilig-Kreuz-Kirche gehen aus, auf einer Leinwand im Altarraum erscheint die Fotografie eines abstrakten Gemäldes – eine Selbstinterpretation der Künstlerin Ann-Helena Schlüter zum „Abendmahl“. Aus den Lautsprechern beginnt eine Frauenstimme, einen literarischen Text vorzutragen. Immer wieder drehen sich einzelne der 25 Zuhörer im Gotteshaus um, um die Person zu orten, von der diese weiche und zarte Stimme ausgeht. Die Künstlerin, die in Nürnberg geboren wurde und wegen ihrer frühen musikalischen und literarischen Fähigkeiten als Wunderkind galt, sitzt auf der Empore vor der Orgel und ist die meiste Zeit nur per Liveübertragung übers Internet zu sehen. Die szenischen Texte schreibt sie ebenfalls selbst. Bei dem Projekt „Der Kreuzweg – erahnt durch Musik, Lyrik und Malerei“ setzt sich das Multitalent mit dem Leidensweg Jesu Christi auseinander und nimmt ihr Publikum gleich in dreifacher Form mit auf ihre selbst entwickelte Gedankenwelt zu dem christlichen Thema. Nach Zweibrücken geholt hat sie der Stambacher Musiker Oliver Duymel. Der Eintritt zu dem Multimedialen-Hybrid-Konzert war frei, es wurde für die Flutopfer im Ahrtal gesammelt. Am Sonntag spielt Ann-Helena Schlüter zudem ein Orgelkonzert in Contwig.