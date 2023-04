Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gewerbsmäßiger Handel mit Drogen wird vier mutmaßlichen Bandenmitgliedern aus Kaiserslautern zur Last gelegt. Sie sollen mehr als zwei Millionen Euro damit verdient haben. Am Landgericht Zweibrücken gab am Freitag ein Polizeibeamter Einblicke in die „Lautrer Szene“ und die akribische Ermittlungsarbeit.

Die Große Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken verhandelt seit Anfang Mai gegen vier mutmaßliche Bandenmitglieder (23, 29, 30 und 35 Jahre alt) aus Kaiserslautern, die