Ein ganzes Bündel polizeilicher Maßnahmen löste am Dienstag ein 30-jähriger Autofahrer aus, der gegen 19 Uhr in der Ixheimer Straße kontrolliert wurde. Laut Polizei erklärte der Mann zuerst, er habe keinen Ausweis dabei und nannte die Personalien seines Zwillingsbruders, wie sich im Laufe des Gesprächs anhand einiger Ungereimtheiten herausstellte. Als die Polizei ihm eine Durchsuchung nach seinen Papieren androhte, nannte er seinen richtigen Namen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann keinen Führerschein hat und gegen ihn ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorliegt. Da der Verdacht aufkam, dass der Mann Drogen genommen hatte, wurde ein Drogenschnelltest angeordnet, der positiv auf THC (Cannabis) und Amphetamin reagierte. Daraufhin wurde der Mann doch durchsucht, und die Beamten fanden bei ihm 7,7 Gramm Marihuana. Schließlich stellte sich noch heraus, dass das von ihm benutzte Auto seiner Freundin gehört und er den Schlüssel ohne deren Wissen an sich genommen hatte. Der Beschuldigte wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Er durfte die Dienststelle verlassen, nachdem er zur Abwendung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 27 Tagen – aus einem früheren Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis – die Geldstrafe von 540 Euro bezahlt hatte. Den 30-Jährigen erwartet nun jeweils eine Strafanzeige wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Marihuana-Besitzes sowie jeweils eine Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und wegen Angabe falscher Personalien. Das teilt die Polizei mit.