Als Polizisten am Mittwoch, 25. November, bei einer Routinekontrolle im saarländischen Perl (Kreis Saarlouis) einen weißen Citroën-Jumper stoppten, ahnten sie zunächst nicht, was ihnen da ins Netz gegangen ist. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sich herausstellte, dass zwei der sechs Insassen mit insgesamt sieben Fahndungsnotierungen gesucht wurden. Ein 54-jähriger Deutscher wurde von der Staatsanwaltschaft Wuppertal wegen Urkundenfälschung mit Haftbefehl gesucht. Er soll nun die nächsten acht Monate in der Justizvollzugsanstalt Ottweiler verbringen. Der andere, ein 42-jähriger Deutscher, wurde ebenfalls von der Staatsanwaltschaft Wuppertal mit Haftbefehlen wegen Körperverletzung und Betrugs gesucht. Zudem liefen gegen ihn vier Aufenthaltsermittlungen des Wuppertaler Amtsgerichts wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und fahrlässiger Körperverletzung. Er werde in den nächsten zehn Monaten ebenfalls in Ottweiler einsitzen.