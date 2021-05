Gut fünf Wochen hat das Zweibrücker Fashion Outlet seine Tore geschlossen halten müssen. Seit vergangenen Montag dürfen die Besucher die kleine Einkaufsstadt wieder betreten. In den sozialen Netzwerken kochte das Thema schon kurz nach dem Durchsickern der Bekanntgabe durch die Landesregierung hoch.

Die meisten Beiträge gipfelten in einem Sturm der Entrüstung. Von „Ich schäme mich Rheinland-Pfälzer zu sein“, über „Ischgl 2.0“ bis zu „Es wird Zeit, dass alles wieder aufmacht“, war in kürzester Zeit in hunderten von Kommentaren jede Meinung dabei. Der erste verkaufsoffene Samstag seit dem Lockdown wird mit Spannung erwartet. Schon bei der Anfahrt am frühen Nachmittag – die Öffnungszeiten sind aktuell auf 11 bis 17 Uhr beschränkt – konnte von einem überfüllten Parkplatz, wie man ihn von üblichen Samstagen kennt, keine Rede sein. Mehr als ein Drittel der freigegebenen Fläche bleibt den Tag über verwaist.

Zwei Drittel der Läden haben geöffnet

Rein ins Outlet geht es lediglich auf der rechten Seite, der einzige Ausgang befindet sich links. Fußballgroße Aufkleber am Boden geben den vorgeschriebenen Zwei-Meter-Sicherheitsabstand vor, während man an einer Absperrung durchs Eisengitter geleitet wird. Mehrere Handspender mit Desinfektionsmittel warten zur Benutzung auf die Einkäufer. Wer es mal vergisst, den weisen die an den neuralgischen Punkten postierten Security-Mitarbeiter freundlich darauf hin. Vor der Eingangsschleuse bildet sich zu keiner Zeit eine nennenswerte Warteschlange. Zum Einlassstopp wegen Überfüllung – aktuell dürfen maximal 1700 Kunden gleichzeitig ins Outlet – kommt es auch nicht.

Im Center darf man sich unter Einhaltung der allgemeinen Abstandsregeln frei bewegen. Mittlerweile haben zwar 80 Läden wieder geöffnet, dennoch warten einige Marken (noch) ab. Ein Hinweisschild an der Tür zeigt, wie viele Personen sich auf einmal im Geschäft aufhalten dürfen. Einen Spuckschutz haben alle Shopbetreiber im Kassenbereich installiert. Teils recht professionell mit Plexiglas, teils improvisiert mit eigenwilliger Holzkonstruktion und durchsichtiger Folie. Vor jedem Laden überwacht ein Mitarbeiter den Einlass und weist darauf hin, den Hygienespender zu nutzen. Die Angestellten tragen durchweg einen Mundschutz. Man wird zwar wie gewohnt begrüßt, erkennt aber nicht, wer einen denn jetzt angesprochen hat. Gewöhnungsbedürftig. Auch ein Lächeln ist nur schwer zu erkennen. Den Abstand einzuhalten, vergisst so mancher im Kaufwahn. Meist ist es die männliche Begleitung, die starr neben einem Regal oder Kleiderständer verharrt, ohne den Vorbeilaufenden etwas Platz zu machen.

Ein Café mit Einbahnstraßenkonzept

Die Restaurants sind geschlossen. Einzig ein Café mit Einbahnstraßenkonzept hat geöffnet. Von der Bestellung bis zur Bezahlung läuft alles in eine Richtung. Die Bestuhlung ist gesperrt. Verzehrt werden darf das Gekaufte oder Mitgebrachte im öffentlichen Raum des Outlets und den dortigen fest installierten Bänken. Der Sonnenschen lädt am Samstag geradezu zum Verweilen in der neugestalteten Centermitte ein. Das wird ausgiebig genutzt. Die Streetfood-Händler vor Ein- und Ausgang haben mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen geöffnet.

Besucher aus der Vorderpfalz, aber vor allem aus dem Saarland

Anna-Lena Berchtwein aus Landau hat sich mit neuen Schuhen, T-Shirt, Hosen, Kleider und Accessoires neu eingedeckt. „Das musste jetzt einfach sein“, gibt die 25-jährige bereitwillig Auskunft. Sie habe die letzten Wochen brav daheim gesessen und den Ausgang auf das Nötigste beschränkt, zudem fürs Studium gebüffelt, während andere den Baumarkt leer gekauft hätten. „Jetzt hab ich mich mit neuer Mode auf den Sommer vorbereitet und selbst belohnt.“ Sie glaubt, dass sich die Situation nicht so schnell ändern wird und man sich daran gewöhnen muss. Die meisten seien sehr entspannt und achteten auf die vorgegebenen Maßnahmen. Brigitte Rossmeyer ist mit Ehemann und den zwei Töchtern aus Oggersheim angereist. Sie wollten sich einen Familientag gönnen, bevor die Schule wieder startet. „Wenn man mit der Angst rausgeht sich anzustecken, wird man es auch tun“, meint sie. Man müsse Respekt vor dem Ganzen haben und die Hinweise beachten. Mit Mundschutz und eigener Desinfektionsflasche sind die vier gut ausgestattet.

Auf dem Parkplatz waren vereinzelt Kennzeichen aus Mainz, Koblenz, Ludwigsburg, Köln, Groß-Gerau oder auch Frankreich zu sehen, die meisten waren am Samstag jedoch aus dem benachbarten Saarland angereist.

Wenn ab dem heutigen Montag die Maskenpflicht in Kraft tritt, hat das Center-Management Vorkehrung getroffen. An der Center-Information kann jeder Kunde eine Einwegmaske für zwei Euro kaufen. Der Erlös kommt dem ASB Zweibrücken zu gute.