„Wege zu Mozart“ nannten Aleksandra und Alexander Grychtolik ihr Kammermusikkonzert mit zwei Cembali, das am Sonntagabend im Wintergarten der Zweibrücker Festhalle stattfand. Im Mittelpunkt standen vor allem die Söhne eines anderen berühmten Komponisten.

Die musikalische Entwicklung vom Barock zur Klassik geht Hand in Hand mit einer Entwicklung der Musikinstrumente: vom Cembalo über das Hammerklavier hin zu Pianoforte und Flügel. Aleksandra und Alexander Grychtolik zeichneten in ihrem Programm diesen Prozess anschaulich nach – mit kenntnisreichen Moderationen.

Die Sonate in A-Dur für vier Hände von Johann Christian Bach, einem der Bach-Söhne, interpretierten die beiden Künstler mit flirrend schnellen Umspielungen in stetem Fluss. Die silbrigen Klänge perlten getreu dem galanten Stil der Mannheimer Schule dahin, in rasanten, absolut sicheren Tempi und durchscheinender Klarheit. Gelegentlich deutete sich innerhalb der immer weiter vorwärts drängenden Fortspinnungsmotorik bereits die acht Takte umfassende Periode an, die in der späteren Klassik typische Form eines Themas. Sie markierte mit ihrer ruhigen Ausgewogenheit einen Augenblick des Innehaltens.

Das Cembalo färbt die Sonate anders

Auch die Sonate in F-Dur für vier Hände von Johann Christian Bach bewegt sich zwischen diesen beiden Polen, wie sich am Sonntag zeigte. Innerhalb der schnellen Klangkaskaden, die das Musikerpaar in nahtlosem Wechsel spielte, traten immer wieder einzelne Töne hervor, die für sich standen und sich zu einem in sich ruhenden Thema zusammenfanden.

Die Sonate in D-Dur für Klavier zu vier Händen von Wolfgang Amadeus Mozart wird oft wegen ihrer dreisätzigen Form als Konzert bezeichnet, wie Alexander Grychtolik erläuterte. „Außerdem hat Mozart sie für vier Hände geschrieben; deshalb vermuten wir, dass sie ursprünglich für ein Hammerklavier gedacht war. Auf dem Cembalo haben vier Hände nicht genug Platz. Daher spielen wir auf zwei Cembali. Dieses Instrument verleiht dem Werk ein anderes Kolorit, das man als Interpret hervorheben kann.“

Ein Frage-Antwort-Spiel entsteht

Im Allegro perlten die Klänge nur so dahin, bis sich nach einem markanten Auftakt ein Frage-Antwort-Spiel zwischen den Musikern entwickelte, das die beiden mit hörbarem Spaß an der Sache ausgestalteten.

Die periodische Struktur mit ihrer ausgewogenen Symmetrie hoben die beiden Interpreten vor allem im Mittelteil hervor. Im langsamen Andante perlte das Thema in mäßig schnellem Fluss zwischen den beiden Musikern hin und her, den schnellen Schlusssatz prägte ein fanalartiges Thema in markanter Einstimmigkeit. Dann aber gewannen barocke Einflüsse noch einmal die Oberhand, in den Wiederholungen wurde das Thema von rasanten Umspielungen begleitet, die vor dem inneren Auge die Funken sprühen ließen.

Malerische Farben in silbrigem Gewand

Die „Vier Duette für Cembalo“ eines anderen Bach-Sohns, Carl Philipp Emanuel, standen exemplarisch für den empfindsamen Stil der Mannheimer Schule. Auch hier trat nach dem schnell fließenden Einleitungssatz in den beiden langsamen Adagios die für die spätere Klassik typische achttaktige Themenstruktur auf. Langsam und voll feierlicher Ruhe versenkten sich die beiden Interpreten in ihre Themen, ihr Spiel wurde immer intensiver. Vor allem der dritte Satz zeichnete sich durch malerische Farben in silbrigem Klanggewand aus. Helle Klangkaskaden voll unaufdringlicher Virtuosität, stilsicher und formbewusst gestaltet, charakterisierten den Schlusssatz.

Typisch für die Vorklassik waren aber auch Improvisationen, wie Alexander Grychtolik erzählte: „Sie waren von der Suche nach subjektivem Spielgefühl und der Befreiung vom Korsett der barocken Form bestimmt.“ Wie das klingen kann, zeigte Aleksandra Grychtolik am Beispiel von Carl Philipp Emanuel Bachs „Fantasia fis-moll für Cembalo solo“ in träumerischen Klangfragmenten. Ihr Mann gestaltete galante Improvisationen in der Art Wilhelm Friedemann Bachs – ebenfalls ein Bach-Sohn –, zusammen ließen sie diesen fesselnden Kammermusikabend mit einem improvisierten Concerto über ein Treffen der Bach-Söhne mit ihrem Vater Johann Sebastian ausklingen.