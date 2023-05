Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Jahren trifft man Malte Lehmann auf den Reitplätzen der Region. Mittlerweile gehört der 19-jährige Einöder vom RFV Zweibrücken der Altersklasse der Jungen Reiter an. Mit seinem selbst ausgebildeten Pferd Haarlem tritt er in der mittelschweren Klasse an. Als junger Pferdefachmann ist er international dekoriert – er ist Vize-Weltmeister der Jungzüchter.

„Wir sind aneinander gewachsen und mittlerweile ein gut eingespieltes Team“, beschreibt Lehmann die Entwicklung, die er und sein Schimmelwallach Haarlem genommen haben. Seit