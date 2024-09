Beim Zweibrücker Kranhersteller Tadano Demag GmbH wird ab Donnerstag, 5. August, auf unbefristete Dauer gestreikt. Nachdem monatelange Verhandlungen zwischen Arbeitnehmer- und -geberseite am Sonntag abgebrochen wurden, hat die Belegschaft in einer Urabstimmung mit 92,95 Prozent der abgegebenen Stimmen am Mittwoch den Streik beschlossen. Damit soll die Geschäftsführung gezwungen werden, ihre Pläne zur Schließung eines der beiden Zweibrücker Tadano-Werke und zur Entlassung Hunderter Mitarbeiter zurückzunehmen. Die Firmenleitung begründet ihre Haltung mit einer prekären wirtschaftlichen Lage der drei Tadano-Kranfabriken in Zweibrücken-Wallerscheid, Zweibrücken-Dinglerstraße und Lauf-Pegnitz/Franken.