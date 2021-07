Am Dienstag, 13. Juli, haben Vertreter der Stadt St. Ingbert und der Kreissparkasse Saarpfalz den Mietvertrag für eine neue Beratungsstelle in St. Ingbert unterschrieben. Deren Ziel soll die Förderung des sozialen Wohnungsbaus sein. Geplant ist, dass Fachleute der Kreissparkasse ab September in Räumen des Bürgerbüros im St. Ingberter Rathaus Familien mit kleinerem Einkommen über Möglichkeiten der Finanzierung oder Sanierung eines Eigenheims beraten.