In Blieskastel-Bierbach hat ein Unbekannter am Freitagabend 5. Juni, gegen 19 Uhr mehrere Eier gegen ein Einfamilienhaus in der Straße Am Bruchberg geworfen. Weil sich das ausgelaufene Eigelb und Eiweiß nicht so einfach entfernen lässt, spricht die Homburger Polizei von Sachbeschädigung und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06841/1060.