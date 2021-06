Im Park hinter der Villa Schwinn wurde am Freitag eine rund 20 Meter große Roteiche gefällt. Entgegen anderslautender Gerüchte musste der Baum nicht weichen, um Platz für das geplante Bauvorhaben zu schaffen.

Die imposante Eiche war krank. Francesca Wäldin, Baumpflegerin der Ernstweiler Baumpflegefirma Heller: „Der Baum ist im Wurzelbereich stark befallen vom Lackporling. Das ist ein Pilz, der die Wurzeln zerstört und die Standsicherheit gefährdet.“ Darüber wie der Pilz entsteht, gibt es verschiedene Theorien. Anwohner hätten berichtet, dass nahe am Stamm längere Zeit Kompost gelagert worden sei. Das begünstige Pilzbildung, weil Licht und Luft fehlen und sich Staunässe bildet. Die Eiche habe sich bereits bedrohlich in Richtung Nachbargrundstück geneigt. „Es mag sein, dass der Baum noch zehn Jahre gestanden hätte, aber das weiß halt niemand. Aus Sicherheitsgründen mussten wir ihn fällen, weil das leider die einzige Möglichkeit war“, so Wäldin. Die Eiche stand in einer recht engen Dreiergruppe aus Roteiche, Ahorn und einer Linde. Bereits vor wenigen Wochen wurde wenige Meter weiter im Park eine ebenso imposante Blutbuche gefällt. Auch sie war von einem Pilz befallen. Wäldin erklärte anhand dunkler und heller Stellen im Holz des Stumpfes, dass nur noch wenige Zentimeter gesundes Restholz am Stammäußeren vorhanden waren. Im Innern sei der Stamm komplett verpilzt gewesen, so die Expertin, die betont, dass ihre Zunft Bäume lieber pflegt und erhält und die Fällung immer das letzte Mittel sei.