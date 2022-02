Gerd Kiefer, 32 Jahre lang Vorsitzender des DRK Oberauerbach und seit 2014 Ehrenvorsitzender, ist am Dienstag im Alter von 82 Jahren plötzlich verstorben. Er hat sich in seinem Heimatort über Jahrzehnte für seine Mitmenschen engagiert.

Gerd Kiefer hat sich nicht nur fürs Rote Kreuz in Oberauerbach eingesetzt, sondern auch Hilfstransporte für Kinder in Rumänien organisiert, das Kurzzeitpflegeheim in Mörsbach und den Oberauerbacher Kindergarten unterstützt, das Dorffest mitorganisiert und als Vorsitzender des Dorfverschönerungsvereins den Zweibrücker Stadtteil weiterentwickelt, wie die frühere Ortsvorsteherin Hedi Danner mitteilte. Sie schrieb am Freitag: „Ein sehr engagierter Mitbürger von Oberauerbach ist diese Woche plötzlich verstorben.“ 2011 erhielt Gerd Kiefer die Verdienstmedaille des Landes. Die Trauerfeier beginnt am Donnerstag um 14 Uhr in der evangelischen Kirche in Oberauerbach, danach ist die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof.