Der Homburger Virologe und Corona-Experte Jürgen Rissland ist vom saarländischen Gesundheitsminister Magnus Jung mit dem Ehrentitel Sanitätsrat ausgezeichnet worden. Rissland habe sich in der Pandemiebekämpfung um das Saarland und dessen Bevölkerung besonders verdient gemacht. Jung: „Sachlich, fachlich und auch verständlich hat Dr. Rissland nicht nur die Landesregierung, sondern ebenso die Bürger umfassend informiert.“ So habe er das Vertrauen der Bevölkerung gewonnen, was in den kritischsten Phasen der Pandemie von großer Bedeutung war. Über die Landesgrenzen hinaus habe sich Jürgen Rissland zu Recht einen Namen gemacht. Der 56-Jährige ist Leitender Oberarzt am Homburger Uni-Institut für Virologie und der staatlichen Medizinaluntersuchungsstelle. Zudem ist er ständiger Vertreter der Direktorin des Virologie-Instituts.