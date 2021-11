Bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen des Angelsportvereins (ASV) Mittelbach würdigte der Vorsitzende Helmut Wolf in seiner Festrede die Rolle des ASV als Bachpate für die Bickenalb. Dort war der Verein voriges Jahr stark gefordert war, als die Einleitung von Gülle in Lothringen zu einem Fischsterben geführt hatte. Wolfgang Neumann, Vorsitzender des Sportbund-Fachverbandes Sportfischen, überreichte während der Feier am 20. November im TSG-Sportheim Ehrennadeln des Landesfischereiverbandes Pfalz an verdiente Vereinsmitglieder.

Ehrungen

Die silberne Ehrennadel mit Ehrenlaub-Halbkranz für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Klaus Baumann und Susanne Knerr. Die Silberne Ehrennadel mit Vollkranz für 15-jährige Mitgliedschaft ging an Wolfgang Dümmler, Karl-Hein Ginder, Markus Hafner, Felix Heller, Max Heller, Dieter Lehner, Wolfgang Stalter und Markus Wolf. Seit 25 Jahren dabei sind Hans Baumann, Rolf Denger, Hans Heller, Werner Hörauf, Kurt Klensch, Klaus Marschalek, Helmut Mittrach, Wolfgang Noe, Oliver Noe, Manfred Sand, Bruno Steis und Klaus-Dieter Stoll. Sie bekamen die Goldene Ehrennadel mit Halbkranz. Für besondere Verdienste wurden Peter Mauß, Gerhard Wolf und Helmut Wolf mit der Goldenen Ehrennadel mit Ehrenlaub-Vollkranz ausgezeichnet.