Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein großes Spielefest hat der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes am Donnerstag zum Tag des Ehrenamtes auf dem Schulhof der Breitwiesen-Grundschule in Ixheim organisiert. Am Nachmittag kam sogar hoher Besuch.

Das Rote Kreuz hat beim großen Spielfest zum Tag des Ehrenamtes seine vielfältigen Aktivitäten vorgestellt, aber auch für Musik, Kinderbelustigung und Speis und Trank gesorgt. Ministerpräsidentin