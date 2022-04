Bei vielen der Geflüchteten aus der Ukraine, die in Zweibrücken angekommen sind, handelt es sich um Kinder und Jugendliche.

Eine solch heftige Schnee-Attacke hat der oberste Feuerwehrmann der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land in 30 Jahren noch nicht erlebt.

Es gibt Klagen über abendliche Zustände in der Zweibrücker Maxstraße.

Die neue Folge von „Der Alte“ an Karfreitag wäre ohne diese Zweibrückerin undenkbar.

Der Musikverein Laetitia Weselberg feiert sein 95-jähriges Bestehen unter anderem mit einem Heavy-Metal-Festival.

Nichts bestellt, aber dennoch trudeln Lieferungen ohne Ende ein: Diesen Albtraum erlebt eine Winzlerin. In ihrer Verzweiflung hat sie sich an die RHEINPFALZ gewandt.

Klaus Weber (CDU) übernimmt Ende April das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. Der Bottenbacher hatte am Sonntag 8,8 Prozentpunkte oder 414 Stimmen Vorsprung auf SPD-Kandidat Harald Hatzfeld aus Trulben. Ein Blick in die Wahlergebnisse vom 27. März und vom Sonntag erklärt, warum der 51-Jährige gewonnen hat.

Wie geht es weiter, falls Russland seine Erdgaslieferungen nach Deutschland stoppen sollte? Die Pirmasenser Stadtwerke versicherten ihren Kunden noch vor 50 Jahren, dass in Deutschland genug Erdgas vorhanden ist.

Der Pirmasenser Sven Knieriemen hat sich an einer Diätshow im Fernsehen beteiligt. Dabei hat er knapp 56 Kilo verloren. Am Sonntag lief das Finale im Privatfernsehen.

Kann man seine große Liebe finden, ohne sie zu sehen? Das will die neue Sat.1-Sendung „Liebe im Sinn“ mit 28 Kandidaten ausprobieren. An dem Heiratsexperiment nimmt auch der 29-Jährige James aus Petersberg teil, der bisher noch keine Frau auf seiner Wellenlänge gefunden hat.